Мэттьюс обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон, сделав дубль в матче с «Далласом». У него 56 шайб в 66 играх

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Остон Мэттьюс установил новый рекорд «Торонто» по голам за сезон (56+).

24-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 ОТ). 

Заброшенные шайбы стали для нападающего 55-й и 56-й в 66 матчах в текущем сезоне.

Он стал новым рекордсменом «Лифс» по голам за сезон, превзойдя достижение Рика Вэйва (54 в 77 матчах, 1981/82). 

Мэттьюс по-прежнему лидирует в гонке снайперов в текущем сезоне НХЛ. 

В 66 матчах на его счету стало 97 (56+41) очков. Ему осталось набрать 3 балла, чтобы записать в актив первый сезон в карьере со 100 очками. 

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