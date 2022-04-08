Мэттьюс обновил рекорд «Торонто» по голам за сезон, сделав дубль в матче с «Далласом». У него 56 шайб в 66 играх

Остон Мэттьюс установил новый рекорд «Торонто» по голам за сезон (56+).
24-летний американец сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3 ОТ).
Заброшенные шайбы стали для нападающего 55-й и 56-й в 66 матчах в текущем сезоне.
Он стал новым рекордсменом «Лифс» по голам за сезон, превзойдя достижение Рика Вэйва (54 в 77 матчах, 1981/82).
Мэттьюс по-прежнему лидирует в гонке снайперов в текущем сезоне НХЛ.
В 66 матчах на его счету стало 97 (56+41) очков. Ему осталось набрать 3 балла, чтобы записать в актив первый сезон в карьере со 100 очками.