Владимир Крикунов: «Думаю, Овечкину по силам забросить более 50 шайб в этом сезоне»

считает, что по силам забить более 50 голов.

В матче с «Филадельфией» (9:2) россиянин забросил 46-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 776 голов в . Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и (801).

«Я думаю, Александру в этом сезоне по силам забросить более 50 шайб.

Он поставил себе цель постараться догнать Гретцки. Думаю, он забросит эти четыре шайбы и станет самым возрастным хоккеистом в НХЛ. Вот До Хоу уже 25 шайб.

Тяжело сказать сколько именно он забьет до конца сезона, но 50 шайб точно будет», – сказал бывший главный тренер сборной России.