Алексей Бадюков: «Массового переезда россиян из НХЛ не будет. Там руководствуются экономическими, а не политическими интересами»

считает, что массового возвращения российских игроков из НХЛ не будет.

« – коммерческая лига: клубы в ней руководствуются экономическими, а не политическими интересами. Если игрок им нужен, они не смотрят на его национальность. Поэтому массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет. Можно ожидать лишь каких-то единичных случаев: например, в случае истечения контракта.

Получение американских и канадских виз может стать проблемой? Такая же ситуация была во время пандемии коронавируса. Тогда существовала проблема с логистикой: игроки просто не могли попасть в Северную Америку. Возможно, что-то подобное повторится и сейчас. Хотя при желании все проблемы преодолимы», – сказал заместитель генерального директора .