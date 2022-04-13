Сергачев о молодых игроках: «В КХЛ ошибся и неделю в запасе сидишь. В НХЛ другой подход. Ты исправляешь ошибки, учишься, становишься лучше»

высказался об отношении тренеров КХЛ и к молодым игрокам.

«Первые три года [в НХЛ] у них есть возможность отправить тебя в лигу ниже. Я сижу, плохо игру сыграл, мне мама звонит, говорит: «Все, тебя в отправляют. Иди тренируйся. Тебя сейчас отправят, будешь в АХЛ до конца жизни».

Я сижу, за голову берусь, трясусь, мне плохо, прихожу на тренировку, в угол сел, спрятался. А тренеру вообще пофигу. Ты один из 25 игроков, которые играют в команде. Даже когда ты сделал большую ошибку, он заметил это, помимо тебя есть еще 24 человека, за которыми нужно следить.

В есть такое, что молодой защитник играет, ошибется, и главный тренер орет на него: «Садись, все, ты больше играть не будешь». И человек не играет. А в НХЛ какой-то другой подход. Сделал ты ошибку и сделал.

В этом весь прикол игры, что ты совершаешь ошибки, потом их исправляешь, учишься, становишься лучше, потом не делаешь эти ошибки. В России сделал ошибку и неделю в запасе сидишь», – сказал защитник «Тампы».