Плющев о серии СКА – ЦСКА: «Арбитры проглотили свисток в шестом матче. Если в седьмом будут судить так же, красивого хоккея нам не видать»

Теги ЦСКА СКА судьи Владимир Плющев Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал слова Сергея Федорова про потусторонние силы в серии со СКА.

12 апреля московский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3. 

«Что имел в виду Федоров, когда говорил, что в серию вмешаются «потусторонние силы»? Конечно, он имел в виду арбитров. Видно, что линия судейства, выбранная в шестом матче, была очень выгодна ЦСКА.

Судьи проглотили свисток, не фиксируя практически ничего. Если в седьмом матче арбитры будут судить так же, красивого хоккея нам не видать. Будет 1:0, без моментов. Конечно, это уже будет не тот хоккей, который мы все ждем в КХЛ», – сказал бывший тренер сборной России.

Федоров перед 7-м матчем со СКА: «Главное, чтобы не вмешались потусторонние силы. И только бы хоккеисты все решили на льду»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные