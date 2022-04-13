Плющев о серии СКА – ЦСКА: «Арбитры проглотили свисток в шестом матче. Если в седьмом будут судить так же, красивого хоккея нам не видать»

прокомментировал слова про потусторонние силы в серии со СКА.

12 апреля московский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3.

«Что имел в виду Федоров, когда говорил, что в серию вмешаются «потусторонние силы»? Конечно, он имел в виду арбитров. Видно, что линия судейства, выбранная в шестом матче, была очень выгодна .

Судьи проглотили свисток, не фиксируя практически ничего. Если в седьмом матче арбитры будут судить так же, красивого хоккея нам не видать. Будет 1:0, без моментов. Конечно, это уже будет не тот хоккей, который мы все ждем в , – сказал бывший тренер сборной России.

Федоров перед 7-м матчем со СКА: «Главное, чтобы не вмешались потусторонние силы. И только бы хоккеисты все решили на льду»