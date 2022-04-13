Владимир Крикунов: «Серию СКА – ЦСКА можно назвать украшением плей-офф. Это противостояние достойно финала Кубка Гагарина»

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Владимир Крикунов считает, что серию СКАЦСКА можно назвать украшением плей-офф.

12 апреля московский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3. 

«Эту серию можно назвать украшением плей-офф, обе команды хорошо играют. Они показывают равную игру, поэтому счет в серии 3-3.

Это противостояние достойно финала Кубка Гагарина, но у нас такие правила, что в финале играют победители Восточной и Западной конференций», – сказал бывший главный тренер сборной России.

ЦСКА затащил серию со СКА в 7-й матч: впервые забил Григоренко (дубль), а Федотов вовремя выручил

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