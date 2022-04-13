Бурдасов про 1:3 от ЦСКА: «Если быть злым, то только на себя»

подвел итоги матча плей-офф с (1:3, 3-3).

«Самое главное не мои проходы, а победа команды. Если будет шанс, то конечно, но ЦСКА хорошо играет в обороне, это не так легко сделать. Надо играть и когда дают удаления, и когда не дают. Это зависит от судей, а не от нас. [В этом матче] они дали поиграть, все четыре звена провели одинаковое время, тоже плюс.

Если быть злым, то только на себя. В последний момент в большинстве перекрыли линию после передачи на меня, я мог спуститься чуть правее, тогда я бы замыкал передачу.

Может, ребята молодые у нас, но все схватывают на лету. Все понимают, в какой ситуации мы находимся, что будет седьмая встреча. Показательно, что играют две сильные команды, ни одна не хочет уступать. Молодые ребята это понимают», – сказал нападающий СКА.