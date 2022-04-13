Виталий Абрамов: «Седьмой матч – самое лучшее, что может быть в хоккее. ЦСКА будет работать на победу»

поделился ожиданиями от седьмого матча серии со СКА.

В шестой игре ЦСКА обыграл команду из Санкт-Петербурга (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3.

– Как вам игра?

– Хороший матч. И я рад, что мы победили. Впереди – седьмая встреча.

– Опишите свой гол, который стал переломным.

– Мы выиграли вбрасывание. Бросок от защитника, и получился удачный отскок. Я бросил по воротам и попал.

– Что такое для вас – седьмой матч? Когда он у вас был последний раз?

– Я его играл только по молодежке. На профессиональном уровне не было такого. Но это самое лучшее, что может быть в хоккее. Седьмой матч, и этим все сказано.

– Будет ли вас потрясывать?

– Да нет, зачем сразу потрясывать? Будем играть. Работать на победу.

– В гостях или дома – для вас есть разница?

– Не знаю. Это седьмой матч. Особо не будем обращать внимания на трибуны. Выйдем и будем показывать свой хоккей.

У нас и в шестом матче не было права на ошибку. Все выходили предельно собранными, отработали на 100 процентов.

– Почему в ЦСКА больше забивают третьи-четвертые звенья, а не первые два? Может, вам уже надо чему-то звезд армейцев учить?

– Это плей-офф. Все играют на максимуме, стараясь принести пользу команде. Мы выходим на лед и просто работаем, – сказал нападающий .