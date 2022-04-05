Морозов об отсутствии новых клубов в КХЛ: «Никто не готов нести необходимые финансовые затраты. «Югра» и «Лада» никаких заявок не подавали»

Президент КХЛ заявил, что и не подавали заявок на вступление.

Сегодня Совет директоров утвердил состав участников на сезон-2022/23.

В лиге сыграют 22 клуба, новичков вместо выбывших «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет.

«Мы общались с другими клубами и регионами, и ни один клуб не готов понести финансовые затраты, которые необходимы для участия в КХЛ.

Что касается «Югры» и «Лады», то вопрос не рассматривался, никто из этих клубов никаких заявок не подавал», – сообщил .