Морозов об отсутствии новых клубов в КХЛ: «Никто не готов нести необходимые финансовые затраты. «Югра» и «Лада» никаких заявок не подавали»

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Президент КХЛ заявил, что «Югра» и «Лада» не подавали заявок на вступление. 

Сегодня Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2022/23. 

В лиге сыграют 22 клуба, новичков вместо выбывших «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет. 

«Мы общались с другими клубами и регионами, и ни один клуб не готов понести финансовые затраты, которые необходимы для участия в КХЛ.

Что касается «Югры» и «Лады», то вопрос не рассматривался, никто из этих клубов никаких заявок не подавал», – сообщил Алексей Морозов

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