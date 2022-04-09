Губернатор ХМАО о «Югре» и КХЛ: «Там правила жесткие, затраты с отдачей несопоставимы. Поэтому мы решили остаться в ВХЛ»

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Губернатор ХМАО считает, что затраты на «Югру» в КХЛ были бы несопоставимы с отдачей.

«Югра» в КХЛ? Мы уже там были. КХЛ – более профессиональная лига, чем ВХЛ, и правила жесткие, затраты с отдачей, на наш взгляд, несопоставимы, поэтому мы приняли решение остаться в ВХЛ.

Мы обожаем хоккей, один из любимых видов спорта у югорчан. В ВХЛ мы показываем чемпионские результаты, и не просто так. Мы несколько лет шли к этому. А там жизнь покажет. Может быть, научимся ценить то, чем располагаем», – считает Наталья Комарова. 

В прошлом сезоне «Югра» выиграла Кубок Петрова – главный трофей ВХЛ. 

В регулярном чемпионате-2021/22 югорчане заняли 1-е место, в полуфинале Кубка Петрова команда встречается с петербургским «Динамо» (2-3). 

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