Тренер ЦСКА Якубов о травме после попадания шайбы в лицо: «Успел отвернуться, так бы попала в глаз. Надену маску вратарскую!»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов пошутил про травму из-за попадания шайбы в лицо.

Во втором периоде матча плей-офф против СКА (3:1, 3-3 в финале Западной конференции) форвард ЦСКА Михаил Григоренко случайно выбросил шайбу за борт и попал в лицо Якубову.

Тренер из-за рассечения был вынужден уйти в раздевалку.

– Как шайба попала вам в лицо? Вы не видели момент?

– Я в последний момент увидел ее, успел отвернуться. Так бы попала в глаз.

– Два шва наложили?

– Да, два.

– Во время игровой карьеры вам прилетала шайба?

– Да, было дело.

– А на тренерской скамейке?

– В первый раз. Хотя попадало в тело, а вот в лицо – впервые.

– Кто виноват, вы запомнили его?

– Мишка Григоренко! Ха-ха! Да все нормально, он просто подставлял клюшку.

– Не передумали выходить на лавку на седьмой матч? Может, лучше на трибуне работать?

– Надену маску вратарскую! – сказал Якубов.