Тренер ЦСКА Якубов о травме после попадания шайбы в лицо: «Успел отвернуться, так бы попала в глаз. Надену маску вратарскую!»

Тренер ЦСКА Равиль Якубов пошутил про травму из-за попадания шайбы в лицо.
Во втором периоде матча плей-офф КХЛ против СКА (3:1, 3-3 в финале Западной конференции) форвард ЦСКА Михаил Григоренко случайно выбросил шайбу за борт и попал в лицо Якубову.
Тренер из-за рассечения был вынужден уйти в раздевалку.
– Как шайба попала вам в лицо? Вы не видели момент?
– Я в последний момент увидел ее, успел отвернуться. Так бы попала в глаз.
– Два шва наложили?
– Да, два.
– Во время игровой карьеры вам прилетала шайба?
– Да, было дело.
– А на тренерской скамейке?
– В первый раз. Хотя попадало в тело, а вот в лицо – впервые.
– Кто виноват, вы запомнили его?
– Мишка Григоренко! Ха-ха! Да все нормально, он просто подставлял клюшку.
– Не передумали выходить на лавку на седьмой матч? Может, лучше на трибуне работать?
– Надену маску вратарскую! – сказал Якубов.