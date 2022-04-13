Виталий Прошкин: «Козлов и Цулыгин могут заменить Лямся. Если от него остались какие-то наработки, они могут дальше их развивать»

Теги Салават Юлаев Виталий Прошкин Николай Цулыгин Виктор Козлов КХЛ Томи Лямся Чемпионат.com Хоккей

Виталий Прошкин прокомментировал уход Томи Лямся из «Салавата Юлаева».

«Сложно сказать, является ли уход Лямся потерей для «Салавата», для этого нужно находиться внутри команды и понимать, как он работал, в том числе с молодыми игроками.

Считаю, что Козлов и Цулыгин могут заменить Лямся. Они уже были главными тренерами: Козлов – в «Магнитке», Цулыгин – в «Салавате». Они работали под руководством Лямся. Если от него остались какие-то наработки, то они могут дальше их развивать.

Наверное, Лямся не добился тех результатов, которых от него ждали. Нынешний плей-офф не дал показать, мог бы «Салават» без отъезда группы легионеров пройти «Трактор». Команда играла в усеченном составе, но игроки боролись, у них были шансы. Не хватило опыта, который могли бы привнести легионеры», – сказал бывший защитник уфимского клуба.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные