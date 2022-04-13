Гендиректор «Салавата» об уходе Лямся: «Мы сделали Томи предложение. Он сказал, что не сможет работать в связи с ситуацией в мире»

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Гендиректор «Салавата» связал уход Томи Лямся из клуба с ситуацией в мире. 

«Мы сделали соответствующее предложение Томи, он взял недельный срок после окончания сезона. Он принял это решение не в Финляндии, а тут. Он сказал, что не сможет работать в связи с ситуацией в мире. Тяжело принять его решение.

Мы надеялись, что что-то изменится, какие-то условия для его работы, нам хотелось сохранить тренера. Мы видели, что с отъездом легионеров появились новые возможности.

Мы благодарны Томи за работу. Для нас это большая веха. Большой вклад в клуб. Влияние его работы будет долго сказываться на работе всего клуба», – сказал Ринат Баширов. 

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