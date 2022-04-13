Гендиректор «Салавата» о новом главном тренере: «В ближайшие два дня сообщим, думаю»

объявит имя нового главного тренера в течение двух дней.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Ринат Баширов.

«Ведем работу по назначению нового главного тренера. Она находится сейчас в завершающей стадии – на последней линии согласования.

Я думаю, что в ближайшие два дня мы об этом сообщим и прокомментируем свое решение», – сказал гендиректор «Салавата».

Сегодня стало известно об уходе с поста главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что его преемником станет Виктор Козлов. Он работает в штабе уфимского клуба с 2020 года.