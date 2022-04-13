Лямся покинул «Салават Юлаев». Финн возглавлял команду с 2020 года

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Томи Лямся покинул пост главного тренера «Салавата». 

«Для меня сейчас сложно продолжать работу. Мы все знаем ситуацию в мире. Сейчас есть время, чтобы выдохнуть, проанализировать и понять. Для меня это были долгие 5 лет. Для меня было честью работать с людьми из Уфы.

Это осуществление моей мечты, я мечтал возглавить иностранный клуб. Я хотел бы отметить наших фанатов, которые поддерживали нас, они являются частью нас. Я ощущал мощную поддержку.

В сложные времена они были рядом, нам она была нужна. Надеюсь, что болельщики будут так же любить команду», – сказал финский специалист. 

В тренерском штабе уфимского клуба Лямся провел в общей сложности 5 лет. В 2020 году был назначен главным тренером.

В этом сезоне «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф, в котором уступил «Трактору» (2-4). По ходу плей-офф клуб покинули все легионеры, Лямся руководил командой вплоть до заключительного матча. 

Сообщалось, что тренер может стать преемником Кари Ялонена в молодежной сборной Финляндии. 

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