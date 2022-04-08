Томи Лямся: «Вратарь «Трактора» Вилл сыграл настолько азартно, что не дал нам шанса на спасение в шестом матче»

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Томи Лямся считает, что Роман Вилл не дал «Салавату» шанса на спасение в шестом матче.

Клуб из Уфы проиграл «Трактору» в серии плей-офф (4-2, 1:2 в шестом матче).

– Ваша команда вела по ходу противостояния с Челябинском 2-1, но затем что-то пошло не так. Какими видите причины?

– Я думаю, мы оказались не готовы к четвертому матчу серии у себя дома. Если взять во внимание третью игру, тогда мы показали не просто хороший, а идеальный хоккей. Казалось, что команде не хватало энергии, мы как-будто немного подсдали.

Считаю, что ключевым моментом нашей серии с «Трактором» стал пятый матч, в котором у нас было большое количество моментов, в том числе выход «3 в 1». Я считаю, мы играли лучше, однако вратарь соперника сделал большую разницу. У нас были возможности забросить шайбу в большинстве, но мы не смогли этого сделать – это также стало одним из ключевых моментов всей серии.

В шестом матче в Уфе вратарь «Трактора» Роман Вилл сделал 26 сэйвов в третьем периоде, этот парень сыграл настолько азартно, что не дал нам шанса на спасение, несмотря на то, насколько эффективно мы действовали в зоне соперника, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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