Фетисов о том, будет ли уход Лямся потерей для российского хоккея: «Давайте, блин, панихиду устроим или похороны. Уехал, и скатертью дорожка»

высказался о возможном уходе из .

«Пусть едут, чего теперь нам делать? Чтобы работать здесь, тренеров бы воспитывали в свое время, не надо было финнов приглашать, кого-то еще. Тогда не работал никто, поэтому сейчас плачут, что уехали. Ну, уехал, и скатертью дорожка.

Потеря ли это для российского хоккея? Ну, давайте панихиду устроим, блин, похороны или проводы. Еще раз говорю, надо было работать хорошо, у нас при правильной системе было достаточно тренеров на весь мир, а здесь никто не работает в этом плане, поэтому есть проблема.

Ну, есть совет федерации, есть , пускай организовывают сейчас работы над воспитанием, зовут ребят-тренеров в академию, если это необходимо», – сказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион.