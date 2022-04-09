Лямся о плей-офф: «Результат разочаровывает, но я доволен тем, как «Салават» сыграл»

оценил выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина.

Клуб из Уфы проиграл в полуфинале Востока (2-4).

– Как вы оцениваете результат выступления команды в плей-офф?

– Когда начинаешь серию плей-офф, ты настроен и нацелен играть только на победу, ты жаждешь пройти дальше – это ключевой момент.

Конечно, перед самым стартом розыгрыша Кубка Гагарина у нас поменялась, можно сказать, половина команды, после чего нам пришлось строить новые планы и новые роли, а также настраивать ребят, чтобы они почувствовали себя.

Мне понравилась общая картина, как наши молодые игроки подходили к матчам и как они сыграли в них. Всем хоккеистам «Салавата Юлаева», исходя из ситуации, пришлось примерить на себя новые роли.

На мой взгляд, наша команда сыграла достойно, и мы действительно выложились на сто процентов. Безусловно, присутствует большое разочарование от того, что мы не смогли обыграть «Трактор», потому что последние два матча серии получились очень плотными и близкими по счету с разницей в одну шайбу.

Я думаю, мы заслуживали большего, но нужно уважать результаты и научиться играть в лучший хоккей, который будет приносить победы. Результат, конечно, разочаровывает, но тем, как мы сыграли в плей-офф, я доволен, – сказал главный тренер .