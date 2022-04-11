Депутат Журова об отказе финского комментатора называть фамилию Овечкина: «Это русофобия. Мы с ней уже сталкивались, а теперь пожинаем плоды»

Светлана Журова считает русофобией отказ финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

«Это очень странно, как в анекдоте: «Слово есть, а Овечкина нет». Человек пытается побить все рекорды и приближается к тому, чтобы это сделать, а спортсмена нету в понимании других. Что это за такая предвзятость? Это русофобия. Мы с ней уже сталкивались, а теперь просто пожинаем плоды.

Он не перестал быть капитаном и спортсменом. Это странно, когда одни вот так оголтело бегут, а сами же американцы это не поддерживают. Куда бежите-то? Все пытаются опережать события, которые еще не совершились.

При этом Овечкин как играл в «Вашингтоне», так и играет, никто его, слава богу, оттуда не отстраняет. И он демонстрирует, что у нас хоккей и хоккеисты одни из лучших в мире», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.