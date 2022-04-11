Губерниев о финском комментаторе, который не называет фамилию Овечкина: «Дурак. Он не уважает зрителя и свою работу»

отреагировал на отказ финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

«Он просто непрофессионал. Если отказываешься произнести его фамилию, то уволься с работы, другие придут и будут произносить, нет никаких проблем.

Я считаю, что работодатель должен дать по шее финскому комментатору и уволить его, потому что он не уважает зрителя и свою работу. В принципе, он дурак», – сказал Губерниев.