Вайсфельд о финне, не упоминавшем Овечкина: «Самый большой негатив всегда идет из Финляндии. Мы для них как красная тряпка для быка»

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Леонид Вайсфельд высказался об отказе финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

– Финны вообще очень уж ревностно относятся к нам во всем, что касается хоккея. Я в последние годы не раз это замечал. Есть у них там одна скандальная газетенка, которая даже когда в политике все было спокойно, постоянно писала о нас какие-то гадости.

Откровенно говоря, меня удивляет такая позиция именно финских СМИ. Почему они так реакционно настроены? Ведь, к примеру, у североамериканцев ничего подобного по отношению к российским игрокам нет.

Самый большой негатив всегда идет именно из Финляндии. Причем именно от прессы. Потому что когда финские игроки и тренеры приезжают в Россию работать, это очень надежные и доброжелательные люди. Я много с ними работал, и за все это время ничего плохого в их адрес сказать не могу.

А вот у СМИ – совершенно другое отношение к России. Но, повторюсь, если этот комментатор сам проявил такую инициативу – это просто глупость.

– В том-то и дело, что как раз с финнами у нас давние и очень хорошие связи в хоккее. Наши болельщики всегда относились к финским хоккеистам с большим уважением. А кто-то и с любовью.

– Да. Но при этом когда встал вопрос о приостановлении членства России в ИИХФ, финны выступили зачинщиками этого процесса. Больше всех старались, чтобы лишить сборную России права участвовать в международных турнирах.

Мы для них как красная тряпка для быка. Это Владимир Владимирович Юрзинов их испортил, когда научил в хоккей как следует играть, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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