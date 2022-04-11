Вайсфельд о финне, не упоминавшем Овечкина: «Самый большой негатив всегда идет из Финляндии. Мы для них как красная тряпка для быка»

высказался об отказе финского комментатора произносить фамилию Овечкина.

Когда Александр Овечкин забивал голы, Теро Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».

– Финны вообще очень уж ревностно относятся к нам во всем, что касается хоккея. Я в последние годы не раз это замечал. Есть у них там одна скандальная газетенка, которая даже когда в политике все было спокойно, постоянно писала о нас какие-то гадости.

Откровенно говоря, меня удивляет такая позиция именно финских СМИ. Почему они так реакционно настроены? Ведь, к примеру, у североамериканцев ничего подобного по отношению к российским игрокам нет.

Самый большой негатив всегда идет именно из Финляндии. Причем именно от прессы. Потому что когда финские игроки и тренеры приезжают в Россию работать, это очень надежные и доброжелательные люди. Я много с ними работал, и за все это время ничего плохого в их адрес сказать не могу.

А вот у СМИ – совершенно другое отношение к России. Но, повторюсь, если этот комментатор сам проявил такую инициативу – это просто глупость.

– В том-то и дело, что как раз с финнами у нас давние и очень хорошие связи в хоккее. Наши болельщики всегда относились к финским хоккеистам с большим уважением. А кто-то и с любовью.

– Да. Но при этом когда встал вопрос о приостановлении членства России в , финны выступили зачинщиками этого процесса. Больше всех старались, чтобы лишить сборную России права участвовать в международных турнирах.

Мы для них как красная тряпка для быка. Это Владимир Владимирович Юрзинов их испортил, когда научил в хоккей как следует играть, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.