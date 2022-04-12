Вице-президент «Металлурга» о серии СКА и ЦСКА: «Обе мастеровитые команды. Разбираем, смотрим и тот, и другой клуб»

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Сергей Ласьков рассказал, что в «Металлурге» следят за серией между СКА и ЦСКА

«Да, мы смотрим за серией на Западе, там обе мастеровитые команды. Мы разбираем, смотрим и тот, и другой клуб.

Исходя из этой серии и серии с омским «Авангардом», если команда четко работает по заданию тренера, [то] и преимущество своей площадки немного нивелируется. Хотя поддержка своих болельщиков – это очень важный момент, ребята сами говорят, что им нравится, когда болельщиков много, поэтому преимущество своей площадки сыграет свою роль», – сказал вице-президент «Металлурга»

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