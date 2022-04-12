Вице-президент «Металлурга» о Маклюкове: «Лешу выписали из больницы, но этот сезон для него закончился»

Защитник выписан из больницы, сезон для него закончен.

30 марта, в третьем периоде седьмого матча серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3 в серии) защитник «Металлурга» заблокировал бросок Арсения Грицюка, шайба попала ему в голову.

Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках.

«Лешу Маклюкова выписали из больницы, но этот сезон для него закончился.

Нужно прийти в себя, чтобы быть готовым к следующему сезону», – сказал первый вице-президент магнитогорского клуба .

Жуть в последнем матче «Магнитки» и «Авангарда»: игрок заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает