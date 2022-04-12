Вице-президент «Металлурга» о Маклюкове: «Лешу выписали из больницы, но этот сезон для него закончился»

Теги Металлург Мг травмы КХЛ Кубок Гагарина Алексей Маклюков ТАСС Сергей Ласьков Хоккей

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков выписан из больницы, сезон для него закончен. 

30 марта, в третьем периоде седьмого матча серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3 в серии) защитник «Металлурга» заблокировал бросок Арсения Грицюка, шайба попала ему в голову.

Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках.

«Лешу Маклюкова выписали из больницы, но этот сезон для него закончился.

Нужно прийти в себя, чтобы быть готовым к следующему сезону», – сказал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков

Жуть в последнем матче «Магнитки» и «Авангарда»: игрок заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные