Воробьев о победе над «Трактором»: «Говорили нападающим, что нужно помогать защитникам. Они выполнили огромный объем работы»

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Илья Воробьев высказался после матча с «Трактором» (2:1).

Металлург» выиграл серию плей-офф со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Дронов? Пошел смотреть тренировку «лис» [и понял, что] этот парень заиграет. Начали привлекать его все больше и больше. Он непросто пробивался, у него была череда травм, сегодня тоже играл с травмой. Молодец.

Те ребята, которые вошли вместо травмированных, нам очень сильно помогли. Говорили нападающим, что нужно помогать защитникам. Они выполнили огромный объем работы.

В решающих матчах очень много эмоций. Приходилось ребят успокаивать на лавке, когда они заводились. Вилл сыграл сегодня здорово. Моменты были и у нас, и у них. Думали вернуть Кошелева к Керри и Чибисову, но понравилось, как он сыграл с Архипом [Неколенко] и Пашей [Акользиным]. Есть же еще большинство, меньшинство, с этим тоже связано.

С кем бы хотел сыграть в финале? Однозначно хотелось бы сыграть с армейцами (смеется). Предпочтения внутри есть, но пусть они разбираются, а потом мы будем готовиться к любой из армейских команд», – сказал главный тренер «Металлурга».

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