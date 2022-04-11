Воробьев о победе над «Трактором»: «Говорили нападающим, что нужно помогать защитникам. Они выполнили огромный объем работы»

высказался после матча с (2:1).

выиграл серию плей-офф со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Дронов? Пошел смотреть тренировку «лис» [и понял, что] этот парень заиграет. Начали привлекать его все больше и больше. Он непросто пробивался, у него была череда травм, сегодня тоже играл с травмой. Молодец.

Те ребята, которые вошли вместо травмированных, нам очень сильно помогли. Говорили нападающим, что нужно помогать защитникам. Они выполнили огромный объем работы.

В решающих матчах очень много эмоций. Приходилось ребят успокаивать на лавке, когда они заводились. Вилл сыграл сегодня здорово. Моменты были и у нас, и у них. Думали вернуть Кошелева к Керри и Чибисову, но понравилось, как он сыграл с Архипом [Неколенко] и Пашей [Акользиным]. Есть же еще большинство, меньшинство, с этим тоже связано.

С кем бы хотел сыграть в финале? Однозначно хотелось бы сыграть с армейцами (смеется). Предпочтения внутри есть, но пусть они разбираются, а потом мы будем готовиться к любой из армейских команд», – сказал главный тренер «Металлурга».