Бочаров о неудачах в плей-офф: «Cитуация с невызовом на Олимпиаду где-то морально меня подкосила»

Вратарь «Динамо» высказался о неудачной игре в плей-офф .

«Не сложилось у меня в плей-офф? Да, я согласен, что в плей-офф не показал той игры, на которую способен и которую от меня ждали. Тут, наверное, сказалась совокупность факторов. Была длинная пауза, и было мало контрольных игр перед стартом плей-офф.

Плюс где-то морально меня чуть подкосила ситуация с невызовом на Олимпиаду.

Когда я до последнего был в списках и за день-два до объявления состава меня там не оказалось. К сожалению, не со всем я справился и только спустя два месяца понял это», – сказал голкипер.

В плей-офф-2022 Бочаров сыграл в 5 матчах (85,8% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4,04). «Динамо» вылетело во втором раунде, уступив ЦСКА (0-4).

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