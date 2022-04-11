Алексей Кудашов: «Поездка в Пекин со сборной сбила подготовку «Динамо». Поэтому начало серии с «Северсталью» было скомканным»

Алексей Кудашов подвел итоги плей-офф Кубка Гагарина.

В первом раунде москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).

«Поездка в Пекин со сборной не совсем помешала работе в «Динамо» – она сбила подготовку, потому что ряд игроков готовился к Олимпиаде. Поэтому начало серии с «Северсталью» было скомканным.

Мы даже не стали разбивать олимпийцев из одного звена. Мы пытались создать два ударных звена, как раньше. Но с отъездом легионеров и травмой Ведина у нас разрушилось второе звено. Нам просто не хватило времени, чтобы перестроиться», – сказал главный тренер , входивший в штаб сборной России на Олимпиаде.