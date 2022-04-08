Алексей Кудашов: «В плей-офф были моменты, когда вратари не спасали «Динамо»

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Алексей Кудашов оценил игру вратарей «Динамо» в плей-офф.

– Согласны с мнением, что «Динамо» надо было заранее усиливать вратарскую бригаду?

– Мы пытались это делать, постоянно вели селекцию, понимали, что перед плей-офф нам надо эту позицию укреплять, но свободных вратарей не было.

В НХЛ расширили квоту и многие решили за океаном остаться. Выкупать вратаря из Европы за баснословные деньги мы тоже не стали. В России вратари все заняты. Ведь не только мы, многие команды искали усиления именно в этой позиции.

Мы же все понимаем, насколько плей-офф зависит от игры вратарей. И были моменты, когда наши вратари команду не спасали, – сказал главный тренер «Динамо».

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