Давыдов о заседании Совета директоров «Динамо»: «Доклад Кудашова не очень понравился. Показалось, что он не успел сделать глубокие выводы»

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Виталий Давыдов подверг критике доклад Алексея Кудашова на Совете директоров «Динамо». 

– В официальном сообщении по итогам Совета было сказано, что тренерский штаб Алексея Кудашова подвергся критике. Это так?

– Мне показалось, что все выступления были взвешенными. Отмечался рекордный для «Динамо» старт чемпионата, когда команда серией красивых побед всех просто порадовала. Но мы видели и концовку сезона, когда потенциал команды не реализовывался, явно хромала дисциплина, даже со счета 3:0 была проиграна домашняя встреча с ЦСКА.

Вопрос дисциплины и настроя – это именно тренерский вопрос. Он и был задан Алексею Кудашову. Также обсуждалось, почему за исключением Рашевского не выстрелила молодежь, хотя она у нас год назад завоевала Кубок Харламова. 

– Вы рекомендовали Кудашову не повторить ошибки тезки Жамнова, который по итогам Олимпиады пока не предоставил общественности подробного доклада. Главный тренер «Динамо» ее не повторил?

– Знаете, при всем уважении мне не очень понравился доклад Алексея. Людям хоккея всегда интересны детали, хотелось услышать анализ выступления каждого хоккеиста, каждой тройки и пятерки. Уже говорил о том, что в свое время в «Динамо» мы с Владимиром Юрзиновым вели специальный рабочий журнал, в котором была подробная информация о каждом игроке на протяжении всего календарного сезона.

Сегодня в каждой команде в тренерском штабе масса специалистов, но традиция таких журналов почему-то ушла в прошлое. Кто-то, наверное, даже посмеивается над ними. Считаю, напрасно: профессиональный спорт не терпит поверхностности и пустоты. Может, поэтому и результаты нашего хоккея на мировой арене, скажем мягко, не улучшились.

– Так мы отошли от доклада Кудашова.

– Наверное, у Алексея было очень мало времени после окончания сезона. Мне показалось, что он не успел собрать всю информацию и сделать глубокие выводы. Мы с Александром Мальцевым это отметили.

Думаю, теперь у Кудашова время появится. Уверен, что нужно предельно внимательно изучить весь опыт сезона, понять, где были приняты правильные решения, а где совершены ошибки. На мой взгляд, где-то Кудашову помешала пятинедельная командировка в сборную. Помню, как даже Владимира Юрзинова, тренера-легенду, немного выбивали такие поездки, что уж говорить о менее опытном Кудашове...

Мне кажется, Алексей теперь соберется с силами и все по этому сложному сезону очень внимательно посмотрит. «Динамо» ждет профессионального анализа, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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