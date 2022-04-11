Овечкин опередил Хоу, выйдя на 2-е место по голам за сезон НХЛ для игроков 36+. До рекорда Селянне – 3 шайбы

стал вторым в по количеству голов за сезон среди игроков 36 лет и старше.

36-летний капитан забросил шайбу в ворота «Бостона» (4:2) в матче регулярного чемпионата.

Этот гол стал для Овечкина 45-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных за сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, превзойдя результат , который в сезоне-1968/1969 в возрасте 40 лет забил 44 гола.

Лидером по данному показателю остается – он забросил 48 шайб в возрасте 36 лет в сезоне-2006/2007.

Овечкин забил 775-ю шайбу в НХЛ! И повторил рекорд Буре по голам в пустые ворота