Овечкин опередил Хоу, выйдя на 2-е место по голам за сезон НХЛ для игроков 36+. До рекорда Селянне – 3 шайбы

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Александр Овечкин стал вторым в НХЛ по количеству голов за сезон среди игроков 36 лет и старше.

36-летний капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Бостона» (4:2) в матче регулярного чемпионата.

Этот гол стал для Овечкина 45-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных за сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, превзойдя результат Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 в возрасте 40 лет забил 44 гола.

Лидером по данному показателю остается Теему Селянне – он забросил 48 шайб в возрасте 36 лет в сезоне-2006/2007.

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