Каменский про Овечкина: «Успеет, думаю, дойти до 50 голов, может быть, даже больше, достигнет свою любимую цифру»

Валерий Каменский считает, что Александр Овечкин забьет 50 голов в этом сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил 45-ю шайбу в чемпионате в матче против «Бостона» (4:2).
– У «Вашингтона» осталось 10 матчей. Думаю, Александр успеет дойти до отметки в 50 голов, может быть, даже больше и достигнет свою любимую цифру.
– Как ему удается стабильно играть и обходиться без травм?
– Это подготовка к сезону и каждой игре в отдельности. Профессионализм, любовь к хоккею и, конечно, партнеры, команда, семья, – сказал олимпийский чемпион и советник главного тренера сборной России.
Всего в текущем сезоне 36-летний форвард набрал 83 (45+38) очка в 70 матчах регулярного чемпионата.
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