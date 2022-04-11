Владимир Плющев: «Почему за последние 8-10 лет мы ничего не выдали, кроме Капризова? Это более интересная тема, чем хороший хоккей Кирилла»

Теги Миннесота Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Кирилл Капризов Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал игру нападающего Кирилла Капризова.

Российский форвард забил в матче с «Лос-Анджелесом» 42-й гол в сезоне и повторил рекорд «Миннесоты».

«Секрет Кирилла – в мастерстве. Он показывает хорошие результаты, что связано с характером, с индивидуальными качествами.

У Капризова есть возможность добавлять, он знает, что и как нужно делать. Кирилл показывает хороший добротный хоккей.

Но надо поинтересоваться, почему он у нас один за 10 лет? Это уже другой вопрос. А игра Капризова – его хороший и высокий уровень.

Александр Овечкин уже давно блистает на арене, Артемий Панарин – тоже достаточно известная личность. Они давно о себе заявили.

А почему за последние 8-10 лет мы ничего не выдали на-гора, кроме Капризова? Это более интересная тема, чем хороший хоккей Кирилла», – заявил заслуженный тренер России.

Капризов забил 42-й гол в сезоне, повторив рекорд «Миннесоты». У него 89 очков в 70 играх

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