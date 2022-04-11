Владимир Плющев: «Почему за последние 8-10 лет мы ничего не выдали, кроме Капризова? Это более интересная тема, чем хороший хоккей Кирилла»

прокомментировал игру нападающего .

Российский форвард забил в матче с «Лос-Анджелесом» 42-й гол в сезоне и повторил рекорд «Миннесоты».

«Секрет Кирилла – в мастерстве. Он показывает хорошие результаты, что связано с характером, с индивидуальными качествами.

У Капризова есть возможность добавлять, он знает, что и как нужно делать. Кирилл показывает хороший добротный хоккей.

Но надо поинтересоваться, почему он у нас один за 10 лет? Это уже другой вопрос. А игра Капризова – его хороший и высокий уровень.

уже давно блистает на арене, – тоже достаточно известная личность. Они давно о себе заявили.

А почему за последние 8-10 лет мы ничего не выдали на-гора, кроме Капризова? Это более интересная тема, чем хороший хоккей Кирилла», – заявил заслуженный тренер России.

Капризов забил 42-й гол в сезоне, повторив рекорд «Миннесоты». У него 89 очков в 70 играх