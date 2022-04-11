Кудашов останется главным тренером «Динамо»

Алексей Кудашов продолжит работу в московском .

Об этом сообщил президент клуба КХЛ Виктор Воронин.

«В целом отыграли сезон неплохо. Заняли известные места. Команда вышла в плей-офф, но там произошли метаморфозы, которые мы не сильно ждали.

Мы подключили молодых игроков. Нацеленность на это будет продолжаться и команда в следующем году продолжит омолаживаться.

продолжит возглавлять «Динамо». У него двухгодичный контракт. Ни мне, ни спонсорам он не заявлял, что собирается его разрывать», - сказал Воронин.

В первом раунде плей-офф-2022 москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).