Алексей Кудашов: «Перед Олимпиадой надо было обязательно несколько контрольных матчей провести. Это помогло бы»

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Алексей Кудашов считает, что сборной на Олимпиаде не хватило контрольных матчей.

Команда под руководством Алексея Жамнова уступила Финляндии (1:2) в финале, получив серебряные медали. 

– Давно хочу у вас спросить – почему в сборной не сохранилась динамовская связка Шипачев – Галиев?

– На Олимпиаде решение принимает главный тренер. Был момент, когда эта связка не сработала. Решили ее усиливать, поменяли состав троек, искали другие варианты. А почему не получилось сразу… Основная причина – на Олимпиаде другой хоккей, более быстрый и плотный.

– Олимпийский турнир меня лично всегда угнетает своей скоротечностью. Не представляю, как там можно успеть какие-то новые связки наиграть. По-моему, это просто невозможно.

– Все правильно. Но вот понимаете – одну игру у них не получилось, вторую… А дальше ведь уже матчи на вылет начинаются! Попробовали поменять – вроде лучше стало, но…

На самом деле действительно очень скоротечный турнир. И перед его началом, конечно, надо было обязательно несколько контрольных матчей провести. Это помогло бы. Но их в последний момент отменили из-за ковида, – сказал главный тренер «Динамо», входивший в штаб сборной России на турнире. 

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