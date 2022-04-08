Алексей Кудашов: «Перед Олимпиадой надо было обязательно несколько контрольных матчей провести. Это помогло бы»

Алексей Кудашов считает, что сборной на Олимпиаде не хватило контрольных матчей.
Команда под руководством Алексея Жамнова уступила Финляндии (1:2) в финале, получив серебряные медали.
– Давно хочу у вас спросить – почему в сборной не сохранилась динамовская связка Шипачев – Галиев?
– На Олимпиаде решение принимает главный тренер. Был момент, когда эта связка не сработала. Решили ее усиливать, поменяли состав троек, искали другие варианты. А почему не получилось сразу… Основная причина – на Олимпиаде другой хоккей, более быстрый и плотный.
– Олимпийский турнир меня лично всегда угнетает своей скоротечностью. Не представляю, как там можно успеть какие-то новые связки наиграть. По-моему, это просто невозможно.
– Все правильно. Но вот понимаете – одну игру у них не получилось, вторую… А дальше ведь уже матчи на вылет начинаются! Попробовали поменять – вроде лучше стало, но…
На самом деле действительно очень скоротечный турнир. И перед его началом, конечно, надо было обязательно несколько контрольных матчей провести. Это помогло бы. Но их в последний момент отменили из-за ковида, – сказал главный тренер «Динамо», входивший в штаб сборной России на турнире.