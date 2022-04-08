Кудашов о вылете от ЦСКА: «Перед серией «Динамо» покинули легионеры. Это привело к большому разочарованию»

поделился мнением о причинах неудачного выступления в плей-офф.

В первом раунде москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).

«Перед серией с ЦСКА команду покинули легионеры. О’Делл и Петерссон уехали домой, Ведин заболел, потом Клинкхаммер получил травму. Опять пришлось все перестраивать.

И часть наших российских ребят тогда на лед вышла сразу после травм. Причем информацию по отъезду О’Делла мы получили буквально в предыгровой день. А это был один из наших ключевых игроков. А против нас – ЦСКА, мощный, готовый к плей-офф боец со стабильным составом.

Все это привело к большому разочарованию. Потому что изначально я видел, что мы можем пройти, что нам это по силам. Но только при условии стабильного состава, с теми звеньями, которые играли за «Динамо» в регулярке», – сказал главный тренер «Динамо».