Борис Михайлов: «В пятом матче между СКА и ЦСКА было много провокаций. Судьи это не замечали»

высказался о работе судей в серии между СКА и .

В пятом матче финала Запада клуб из Санкт-Петербурга обыграл московскую команду (3:2, 3-2 в серии).

«Претензии игроков ЦСКА по судейству? В таком матче не может быть, чтобы одна команда удалялась, а другая – нет.

Вчера было много провокаций, судьи это не замечали. Как я говорю, нужно посмотреть на башню и все понять», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

СКА и Ротенберг – в шаге от финала Кубка Гагарина. Забрали пятый матч на предпоследней минуте

Владимир Плющев: «Некоторые игроки СКА провоцировали хоккеистов ЦСКА, особенно этим отличался господин Комаров»