Александр Юдин: «5-й матч был ключевым в серии СКА и ЦСКА. Сработала тренерская установка, питерцы постоянно в работе, улучшают игру»

Теги ЦСКА СКА Александр Юдин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин отметил действия тренерского штаба СКА в серии против ЦСКА.

Питерская команда одержала победу со счетом 3:2 в пятом матче серии финала Западной конференции.

«На мой взгляд, это был ключевой матч серии. Теперь ЦСКА попал в непростую ситуацию. Но меня как бывшего игрока СКА это не особо касается.

Я считаю, что питерцы провели матч очень грамотно. Сработала тренерская установка, хозяева играли дисциплинированно и заслужили эту победу.

Тренеры СКА постоянно в работе, стараются менять сочетания, улучшать игру.

Преодолеть оборону ЦСКА очень непросто. Нападающим нужно не бояться – необходимо лезть на пятак, «копать» там, действовать агрессивно.

Хорошо, что удалось забить в большинстве. Но вообще игру в формате «5 на 4» нужно усиливать», – сказал бывший хоккеист СКА.

СКА и Ротенберг – в шаге от финала Кубка Гагарина. Забрали пятый матч на предпоследней минуте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные