Александр Пашков: «СКА открылся с новой стороны в серии с ЦСКА. Находят резервы, готовы побеждать психологически, играют от себя, а не от соперника»

Александр Пашков поделился мыслями о ходе серии Кубка Гагарина между СКА и .

– Армейцы Санкт-Петербурга в этой серии открылись для меня с новой стороны. Команда хорошо смотрится функционально и находит в себе резервы добавлять по ходу матчей, все время что-то менять.

Но самое главное то, что СКА готов побеждать психологически и играет от себя, а не от соперника. Это говорит о правильной работе внутри команды, о ее потенциале.

Честно говоря, перед стартом армейской серии у меня не было уверенности, что она будет равной. СКА в ходе сложного противостояния со «Спартаком» оставил двоякое впечатление, но оказалось, что Санкт-Петербург к большим победам уже готов. При этом и ЦСКА ниже своего уровня не опускается.

– Кто удивил в рядах СКА?

– Санкт-Петербургу удалось распределить свое мастерство на все четыре звена, и солируют, но именно в составе сбалансированной команды. Для меня определенным открытием стал молодой форвард .

Может, внешне он выглядит немного коряво, но выполняет большой объем работы, эффективен и в равных составах, и в неравных, и в обороне, и в нападении. Виден авторский почерк, рекомендую присмотреться к этому игроку.

Тот объем черновой работы, который выдает Моисеев, позволяет его партнеру по звену Гусеву уделить основное внимание созиданию. В итоге этой тройке, в центре которой действует Воробьев, в каких-то сменах удается доминировать. Как и связке крайних нападающих Кузьменко – Волков.

В основном эти звенья и делают результат СКА. Который стал фаворитом серии.

– Кого отметите у ЦСКА?

– Явно выделяется звено, которое строится вокруг опытнейшего . Он – представитель еще советской школы хоккея. Это чувствуется и по его неожиданным ходам, и по прогрессу партнеров.

Решение поставить к Попову молодых Соркина и Светлакова – в лучших традициях отечественного хоккея, все наши великие тренеры ценили сплав мудрости и молодости.

Во многом за счет этой тройки ЦСКА до последних минут пятого матча тоже претендовал на победу, – сказал олимпийский чемпион.