Александр Пашков: «СКА открылся с новой стороны в серии с ЦСКА. Находят резервы, готовы побеждать психологически, играют от себя, а не от соперника»

Александр Пашков поделился мыслями о ходе серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА.
– Армейцы Санкт-Петербурга в этой серии открылись для меня с новой стороны. Команда хорошо смотрится функционально и находит в себе резервы добавлять по ходу матчей, все время что-то менять.
Но самое главное то, что СКА готов побеждать психологически и играет от себя, а не от соперника. Это говорит о правильной работе внутри команды, о ее потенциале.
Честно говоря, перед стартом армейской серии у меня не было уверенности, что она будет равной. СКА в ходе сложного противостояния со «Спартаком» оставил двоякое впечатление, но оказалось, что Санкт-Петербург к большим победам уже готов. При этом и ЦСКА ниже своего уровня не опускается.
– Кто удивил в рядах СКА?
– Санкт-Петербургу удалось распределить свое мастерство на все четыре звена, Андрей Кузьменко и Никита Гусев солируют, но именно в составе сбалансированной команды. Для меня определенным открытием стал молодой форвард Данила Моисеев.
Может, внешне он выглядит немного коряво, но выполняет большой объем работы, эффективен и в равных составах, и в неравных, и в обороне, и в нападении. Виден авторский почерк, рекомендую присмотреться к этому игроку.
Тот объем черновой работы, который выдает Моисеев, позволяет его партнеру по звену Гусеву уделить основное внимание созиданию. В итоге этой тройке, в центре которой действует Воробьев, в каких-то сменах удается доминировать. Как и связке крайних нападающих Кузьменко – Волков.
В основном эти звенья и делают результат СКА. Который стал фаворитом серии.
– Кого отметите у ЦСКА?
– Явно выделяется звено, которое строится вокруг опытнейшего Александра Попова. Он – представитель еще советской школы хоккея. Это чувствуется и по его неожиданным ходам, и по прогрессу партнеров.
Решение поставить к Попову молодых Соркина и Светлакова – в лучших традициях отечественного хоккея, все наши великие тренеры ценили сплав мудрости и молодости.
Во многом за счет этой тройки ЦСКА до последних минут пятого матча тоже претендовал на победу, – сказал олимпийский чемпион.