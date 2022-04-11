Пелино о Квартальнове: «Наслаждался каждой минутой работы с ним. Всегда восхищался тем, чего он добился в КХЛ»

сообщил, что наслаждался каждой минутой работы с .

– Как вам работалось рядом с Дмитрием Квартальновым, тренером, чья философия сильно отличается от вашей и от той, к которой вы привыкли в Магнитогорске?

– Я наслаждался каждой минутой работы с Дмитрием. Всегда восхищался тем, чего он добился в и какую отличную работу проводил все эти годы. Очень ценил шанс поработать вместе с ним, он потрясающий тренер.

У нас с ним были отличные взаимоотношения, было приятно работать в его штабе. Дмитрий всегда был открыт к моим идеям и мыслям, мы со всеми тренерами постоянно обсуждали, как можно улучшить игру, что поменять.

– Крикунов сказал, что команды Квартальнова, как роботы – много бегают, мало забивают. Что скажете?

– Он имеет право на это мнение, если он так думает – хорошо. Я так не считаю, наша команда не была роботом. Мы играли с энергией и страстью, в матче со СКА в январе полностью доминировали.

У нас были креативные игроки, хорошая система, и мы могли лучше играть в атаке. В первом матче серии с «Авангардом» мы были лучше, но пропустили два плохих гола от Прохоркина, не могли забить Грубецу. В таких моментах игроки оказываются под давлением и могут начать играть как роботы. Но поражение открывает простор для критики, – сказал тренер .