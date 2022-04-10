Майкл Пелино: «Уехать из России было совсем не трудно. «Ак Барс» все организовал»

рассказал, что «Ак Барс» помог легионерам уехать из России.

«Уехать из России домой было совсем не трудно, клуб очень тщательно подошел к этому делу. Мы улетали из Казани в Стамбул, а уже оттуда – в Северную Америку.

Клуб все организовал, все замечательно сделали. Начиная с президента Татарстана и президента «Татнефти» и заканчивая президентом и генеральным менеджером «Ак Барса». Когда все началось, нам постоянно звонили и писали родные, друзья, они за нас беспокоились.

Президент Татарстана и президент «Татнефти» организовали звонок по зуму со всеми нашими семьями. Просто чтобы успокоить их, что все ровно так, как мы говорим, что с нами все в порядке и наша безопасность – это приоритет номер один», – сказал тренер