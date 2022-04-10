Майкл Пелино: «Уехать из России было совсем не трудно. «Ак Барс» все организовал»

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Майкл Пелино рассказал, что «Ак Барс» помог легионерам уехать из России.

«Уехать из России домой было совсем не трудно, клуб очень тщательно подошел к этому делу. Мы улетали из Казани в Стамбул, а уже оттуда – в Северную Америку.

Клуб все организовал, все замечательно сделали. Начиная с президента Татарстана и президента «Татнефти» и заканчивая президентом и генеральным менеджером «Ак Барса». Когда все началось, нам постоянно звонили и писали родные, друзья, они за нас беспокоились.

Президент Татарстана и президент «Татнефти» организовали звонок по зуму со всеми нашими семьями. Просто чтобы успокоить их, что все ровно так, как мы говорим, что с нами все в порядке и наша безопасность – это приоритет номер один», – сказал тренер «Ак Барса»

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