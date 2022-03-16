Генменеджер «Ак Барса» об оценке за сезон: «Удовлетворительно, скорее недовольны»

Генеральный менеджер Марат Валиуллин остался не в восторге от сезона .

Команда из Казани потерпела поражение в 1/8 финала Кубка Гагарина от «Авангарда» (2-4).

- Оценка за сезон?

– Удовлетворительно, наверное. Зависит от того, по какой шкале оцениваем, но сезоном скорее недовольны.

В поражении от «Авангарда» видим несколько причин: в первую очередь – приостановка чемпионата, некоторая растренированность игроков и травмы.

Все легионеры клуба и помощник тренера уехали, мы их отпустили. У нас два действующих контракта среди иностранных игроков – у Уила и Кэмпфера. С остальными есть договоренность, что вернемся к обсуждению, когда наступит ясность, кто будет главным тренером, – сказал Валиуллин.