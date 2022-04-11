Пелино о Кошечкине: «Большой Вас – потрясающий вратарь. Лучший в истории КХЛ»

назвал лучшим вратарем в истории .

– В нынешнем плей-офф ветераны дают огня, Кошечкин стоит на голове и тащит «Магнитку». Что это за феномен?

– Действительно впечатляет, на что способны эти ребята в своем возрасте. Большой Вас – потрясающий вратарь.

очень хорошо сыграл на Олимпиаде, но я бы хотел посмотреть в Пекине на Васю. Думаю, он лучший вратарь в истории КХЛ.

Если бы мне надо было выбрать вратаря, чтобы выиграть решающий матч, я бы выбрал Васю. Помню, когда мы выиграли Кубок Гагарина, у него не каждые матчи были идеальными, но он был чемпионом и бойцом.

И делает то же самое прямо сейчас, во многом благодаря ему «Магнитка» прошла так далеко и сейчас ведет в серии с «Трактором».

– Думаете, Кошечкин больше заслуживал играть на Олимпиаде? С ним результат сборной России мог бы быть другим?

– Думаю, он заслуживал того, чтобы его рассматривали в сборную. Насколько я понял, он даже не был кандидатом в состав.

А должен был быть, учитывая его опыт и умение тащить в важных матчах – дважды он выигрывал седьмые матчи финала, завоевывал золото Олимпиады-2018. У него было много великолепных моментов.

Мне понравилось, как играл Федотов в Пекине, и не знаю, кого бы выбрал тренерский штаб на матч за золото, но если бы я был тренером, мне бы хотелось, чтобы Большой Вас был в числе тех, из кого я выбираю, – сказал бывший тренер «Металлурга».