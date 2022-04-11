Вячеслав Фетисов: «Овечкин – главная российская звезда в спорте. Ребята из НХЛ – одни из единственных, кто остался на международной арене»

высказался о статусе в мировом спорте.

«Да, Овечкин – главная российская звезда в спорте на мировой арене.

Не только сегодня, он был им всегда. Тем более наши ребята из НХЛ – одни из единственных, кто остался на международной арене. Молодцы!

Все играют здорово, но Саша особенно молодец», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

В этом сезоне 36-летний капитан набрал 83 (45+38) очка в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин забил 775-ю шайбу в НХЛ! И повторил рекорд Буре по голам в пустые ворота