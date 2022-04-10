Александр Кожевников: «Овечкин у нас такой один. Такого игрока больше не будет, может, через какое-то поколение»

Александр Кожевников убежден в уникальности таланта Александра Овечкина.
«Александр приносит огромную пользу «Вашингтону», да и нашему хоккею тоже.
Овечкин у нас такой один. Такого игрока больше не будет, я думаю. Может, через какое-то поколение.
Да, у нас есть еще хорошие игроки: Капризов, Малкин, Панарин. Но их нельзя сравнивать с Овечкиным», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Русские игроки «Вашингтона» покуражились с «Питтсбургом»: у Овечкина, Кузнецова, Орлова – по голу, у Самсонова – 29 сэйвов