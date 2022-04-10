Александр Кожевников: «Овечкин у нас такой один. Такого игрока больше не будет, может, через какое-то поколение»

Теги Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Артемий Панарин Кирилл Капризов Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников убежден в уникальности таланта Александра Овечкина

«Александр приносит огромную пользу «Вашингтону», да и нашему хоккею тоже.

Овечкин у нас такой один. Такого игрока больше не будет, я думаю. Может, через какое-то поколение.

Да, у нас есть еще хорошие игроки: Капризов, Малкин, Панарин. Но их нельзя сравнивать с Овечкиным», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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