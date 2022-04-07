считает одним из лучших российских игроков в НХЛ.

В матче с «Тампой» (4:3) капитан забросил шайбу и сделал голевую передачу. Он стал 21-м в истории НХЛ игроком, набравшим 1400 очков.

«Саша – один из лучших российских игроков в НХЛ. Нет сомнений! Но у нас есть и другие ребята, которые прекрасно себя проявляют.

А так Овечкин – молодец. Настоящая звезда российского хоккея. Несомненно он один из самых талантливых игроков. Я очень рад за него», – сказал заместитель генерального директора .

Овечкин выбил 1400 очков в НХЛ – набрал 1+1 в зарубе с «Тампой». У Кучерова – тоже гол