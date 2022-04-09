Леонид Вайсфельд: «У ЦСКА все было слишком хорошо в первых раундах, а со СКА начинали с 0:2, 0:3. Тревожная тенденция»

дал оценку серии Кубка Гагарина СКА – ЦСКА.

«17 бросков ЦСКА при 18 минутах в атаке – это, скажу прямо, странные цифры. По игре СКА и в третьем матче был лучше в первых двух периодах. Не знаю, что у них произошло в третьем периоде, что они развалились. Да и во втором матче СКА играл лучше, а в первом как минимум не хуже соперника.

Основной минус ЦСКА – у них слишком все хорошо было в первых раундах. Возьмите «Магнитку», которая проходит через настоящие испытания в этом плей-офф – триллер с «Авангардом», с «Трактором» бой, даже с «Барысом» были сложности. То есть команда не расслабляется.

У ЦСКА же в первых двух раундах вообще не было видно слабых мест, а в этой серии два последних матча они начали с 0:2 и 0:3. В предыдущем матче они совершили подвиг, но это же не может быть на постоянной основе. Это настораживает, тревожная тенденция», – сказал бывший генменеджер клубов .

СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии с ЦСКА забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество