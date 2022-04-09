Ротенберг об игре СКА в атаке: «Будем обязательно делать акцент на реализацию моментов. Нужно где-то сыграть неординарно, похитрее»

высказался об игре СКА в атаке в серии с .

В четвертом матче финала Западной конференции клуб из Санкт-Петербурга добился победы (3:2) и сравнял счет в серии (2-2).

«Три гола за три минуты – это хороший настрой и работа на победу. Хорошая реализация голевых моментов в эти три минуты. Но надо играть все 60 минут, поэтому есть к чему стремиться.

Дома в следующей встрече будем обязательно делать акцент на реализацию моментов. Нужно где-то сыграть неординарно, похитрее. Вратарь соперника хорошо играет, надо закрывать его, бросать, сыграть похитрее.

Меня не удивило, как Робинсон убежал от Слепышева. Удивило, что он не забил», – сказал главный тренер СКА.

СКА сделал результат за 3 минуты – впервые в серии с ЦСКА забил 3 гола. И все равно чуть не упустил преимущество