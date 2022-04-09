Ротенберг о победе над ЦСКА: «Нам преподнесли урок, мы учимся, как хорошие ученики. Сегодня сдали экзамен»

считает, что СКА сдал экзамен в четвертом матче серии с .

СКА добился победы (3:2) и сравнял счет в финале Восточной конференции Кубка Гагарина (2-2).

«Комаров начал делать некрасивые вещи в конце? Все работают на команду, каждый вносит свой вклад в победу. Все действия должны идти на пользу команде.

Это борьба, надо выиграть каждое единоборство, забить больше голов. Ключ к успеху – железобетонная оборона и реализация своих моментов. Все игроки стремятся делать все возможное, чтобы помочь команде победить.

Нам преподнесли хороший урок, мы учимся, как хорошие ученики. Сегодня сдали экзамен. Дальше – готовимся к следующему экзамену», – сказал главный тренер СКА.