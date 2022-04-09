Федоров о Плотникове: «Очень опасная травма в районе глаза, болевой синдром. Нужно отдать должное, что он вышел и сыграл»

сообщил, что у опасная травма в районе глаза.

Форвард принял участие в четвертом матче финала Западной конференции против СКА (2:3, 2-2). В третьем матче он получил удар клюшкой в лицо от Никиты Гусева.

«Показалось, что Плотникову было тяжеловато. Болевой синдром, нервная система была задействована. Ему было сложно войти в матч. Он старался, сделал все возможное на данный момент. Очень опасная травма в районе глаза.

Нужно отдать должное, что он вышел и сыграл. Не знаю, сможет ли Андронов сыграть на краю, он все-таки центральный нападающий, в моем понимании», – сказал главный тренер .