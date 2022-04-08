Лямся о будущем в «Салавате»: «Нужно все хорошо обдумать. Посмотрим, как будут развиваться события»

Теги Салават Юлаев КХЛ Томи Лямся Хоккей

Томи Лямся поделился впечатлениями от работы в «Салавате Юлаеве».

– Вы провели пять лет в тренерском штабе уфимского клуба. Какие впечатления у вас остались, и что запомнилось вам больше всего?

– Когда я приходил на работу в «Салават Юлаев» пять лет назад, у нас был финский штаб. Тогда мы только начинали работу в Уфе – это был новый опыт для меня как тренера, далекая поездка, наполненная впечатлений, и новая лига.

Когда мои коллеги уехали домой, я остался здесь и начал работу с местными людьми. Я всегда чувствовал их поддержку и потрясающую атмосферу вокруг, мы работали все вместе. Это главное!

– Сейчас в прессе идет бурное обсуждение того, кто будет главным тренером «Салавата Юлаева» в следующем сезоне. Вы в числе претендентов. Что думаете на этот счет?

– Есть время подумать. Нужно все хорошо обдумать и посмотреть на вещи вокруг. Посмотрим, как будут развиваться события. На этот вопрос у меня нет ответа, – сказал главный тренер клуба КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные