Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером

Ильдар Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала».

«Документ пока не подписан, но все договоренности есть. Я уже приступил к работе над составом.

С Тамбиевым я пока не встречался, но насколько мне известно у него еще контракт на год», – сообщил Мухометов.

Ранее он уже был генменеджером клуба из Владивостока 2015 по 2017 годы. В обоих полных сезонах под его руководством «Адмирал» выходил в плей-офф .

Зарплатный фонд «Адмирала» составит около 500 млн рублей в сезоне-2022/23 («СЭ»)