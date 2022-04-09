Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером

Ильдар Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала».
«Документ пока не подписан, но все договоренности есть. Я уже приступил к работе над составом.
С Тамбиевым я пока не встречался, но насколько мне известно у него еще контракт на год», – сообщил Мухометов.
Ранее он уже был генменеджером клуба из Владивостока 2015 по 2017 годы. В обоих полных сезонах под его руководством «Адмирал» выходил в плей-офф КХЛ.
Зарплатный фонд «Адмирала» составит около 500 млн рублей в сезоне-2022/23 («СЭ»)